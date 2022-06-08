Мертенс может перейти в «Рому»

«Наполи» отклонил требования нападающего Дриса Мертенса о зарплате в размере четырех миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители 35-летнего бельгийца предложили его услуги нескольким клубам, включая «Рому».

Отмечается, что для перехода в римский клуб нападающий должен снизить требования по зарплате до 3,5 миллиона евро.

При этом руководство «Ромы» рассмотрит вариант с трансфером Мертенса, принимая во внимание его возраст и экономические условия.

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.