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Сегодня, 11:34

Мертенс может перейти в «Рому»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Наполи» отклонил требования нападающего Дриса Мертенса о зарплате в размере четырех миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, представители 35-летнего бельгийца предложили его услуги нескольким клубам, включая «Рому».

Отмечается, что для перехода в римский клуб нападающий должен снизить требования по зарплате до 3,5 миллиона евро.

При этом руководство «Ромы» рассмотрит вариант с трансфером Мертенса, принимая во внимание его возраст и экономические условия.

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Roma/08-06-2022/calciomercato-roma-attacco-mertens-akgun-440885534203.shtml
Дрис Мертенс
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
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21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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