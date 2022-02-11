«Ювентус» вырвал победу в матче с «Сассуоло» в Кубке Италии

«Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На третьей минуте Пауло Дибала открыл счет. Хамед Траоре на 24-й минуте сравнял результат. В концовке хозяева забили второй мяч. Часть источников записала мяч на Душана Влаховича, другие указывают Руана как автора гола в свои ворота.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной». Вторую полуфинальную пару составили «Милан» и «Интер».