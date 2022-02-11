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Сегодня, 00:56

«Ювентус» вырвал победу в матче с «Сассуоло» в Кубке Италии

Евгений Петров
Корреспондент
Пауло Дибала (в центре).
Фото Getty Images

«Ювентус» победил «Сассуоло» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На третьей минуте Пауло Дибала открыл счет. Хамед Траоре на 24-й минуте сравнял результат. В концовке хозяева забили второй мяч. Часть источников записала мяч на Душана Влаховича, другие указывают Руана как автора гола в свои ворота.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной». Вторую полуфинальную пару составили «Милан» и «Интер».

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 февр, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:1
Сассуоло
Голы
Дибала, 3 (1:0), Траоре, 24 (1:1), Руан, 88 (2:1)
Ювентус
Перин Де Шильо (Локателли, 61 ) де Лигт Алекс Сандру Бонуччи Артур (Рабьо, 70 ) Маккенни Закария (Мората, 61 ) Влахович (Кайю Жорже, 90 ) Дибала Куадрадо
Сассуоло
Пеголо Каан Айхан (Мерт Мюльдюр, 46) Феррари Руан Кирьякопулос Лопес (Сейде, 90) Харруи (Фраттези, 74) Траоре (Матеус Энрике, 60) Распадори Берарди (Дефрель, 59) Скамакка
Предупреждения
Траоре 58, Матеус Энрике 68
Судьи
Маринелли (Италия)

ФК Сассуоло
ФК Ювентус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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