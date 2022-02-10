«Фиорентина» в меньшинстве победила «Аталанту» и вышла в полуфинал Кубка Италии
«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» и вышла в полуфинал Кубка Италии
«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.
В составе гостей дублем отметился Кшиштоф Пентек. Еще один мяч забил Никола Миленкович. У хозяев голы на счету Давиде Дзаппакосты и Жереми Бога.
На 79-й минуте игры красную карточку получил защитник команды из Бергамо Лукас Куарта.
Таким образом, флорентийский клуб вышел в полуфинал Кубка Италии.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попали в заявку на матч.
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Специя – Верона
|1 : 2
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Аталанта – Торино
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|6.01
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Сассуоло – Дженоа
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|6.01
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