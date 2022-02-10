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«Фиорентина» в меньшинстве победила «Аталанту» и вышла в полуфинал Кубка Италии

«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Карен Саркисян
Корреспондент
«Аталанта» — «Фиорентина».
Фото Reuters

«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.

В составе гостей дублем отметился Кшиштоф Пентек. Еще один мяч забил Никола Миленкович. У хозяев голы на счету Давиде Дзаппакосты и Жереми Бога.

На 79-й минуте игры красную карточку получил защитник команды из Бергамо Лукас Куарта.

Таким образом, флорентийский клуб вышел в полуфинал Кубка Италии.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попали в заявку на матч.

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 февр, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:3
Фиорентина
Голы
Пентек, 9 (0:1), Дзаппакоста, 30 (1:1), Бога, 56 (2:1), Пентек, 71 (2:2), Миленкович, 90+3 (2:3)
Нереализованный пенальти
Пентек 71
Аталанта
Муссо Паломино (Копмайнерс, 37 ) Джимсити Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста Фройлер де Рон Малиновский (Пессина, 74 ) Пашалич (Муриэль, 74 ) Бога
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги Одриосола Игор Сапонара (Иконе, 74) Кастровилли (Бонавентура, 59) Мале (Миленкович, 81) Торрейра Пентек Гонсалес (Соттиль, 60)
Предупреждения
де Рон 7, Пашалич 32  -  Игор 38, Мартинес Куарта 45
Удаления
Мартинес Куарта 79 (вторая ж.к)
Судьи
Фаббри (Италия)
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
серия А
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 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
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 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
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 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
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 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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