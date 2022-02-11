«Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» в 1/2 финала Кубка Италии, «Милан» — с «Интером»

Определились полуфинальные пары Кубка Италии. «Ювентус» в полуфинале сыграет с «Фиорентиной». Вторую пару составят «Милан» и «Интер». Первые матчи запланированы на 2 марта, ответные — на 20 апреля. 10 февраля «Ювентус» обыграл в 1/4 финала «Сассуоло» (2:1), а «Фиорентина» — «Аталанту» (3:2).