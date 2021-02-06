«Ювентус» всухую обыграл «Рому» и вышел на третье место
Гол Криштиану Роналду и автогол Роджера Ибаньеса принесли «Ювентусу» победу над «Ромой» в матче 21-го тура серии А — 2:0. На 13-й минуте матча Роналду после передачи Альваро Мораты отправил мяч в правый нижний угол ворот «Ромы». Второй мяч римляне забили уже в свои ворота. Бразильский защитник Ибаньес неудачно попытался прервать прострел Деяна Кулушевски.
Благодаря победе «Ювентус» обошел «Рому» и вышел на третье место с игрой в запасе. У туринцев 42 очка после 20 игр, римляне же набрали 40 очков в 21 матче.
Чемпионат Италии
Серия А
21-й тур
«Ювентус» — «Рома» — 2:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 13 (1:0). Роджер Ибаньес, 69 — в свои ворота (2:0).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 85), Данилу, Алекс Сандру (Мерих Демирал, 85), Рабьо, Маккенни (Куадрадо, 65), Артур, Криштиану Роналду, Мората (Кулушевски, 65), Кьеза (Бернардески, 82).
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп (Бруну Перес, 76), Манчини, Кумбулла, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте (Джеко, 63), Верету, Вильяр (Диавара, 62), Майораль (Перес, 63).
Предупреждения: Манчини, 35. Артур, 37. Кумбулла, 54. Криштиану Роналду, 62.
Судья: Орсато.
6 февраля. Турин. Стадион «Алльянц».
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