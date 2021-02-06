Спортивный директор «Фиорентины» заявил, что Кокорину нужно дать время

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине. Российский нападающий дебютировал в составе команды в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).

«Он может быть очень полезен нам из-за своих игровых характеристик, учитывая тех игроков в линии атаки, которые у нас есть. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальную физическую форму, но он может стать важным игроком для команды», — сказал Праде в интервью Sky Sport.

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, подписав контракт на 3,5 года.