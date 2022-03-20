«Ювентус» провел новый раунд переговоров с Погба

«Ювентус» всерьез настроен на трансфер полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Менеджмент пытается сделать все ради подписания контракта с французом, сообщает Sportitalia.

В ближайшем будущем Погба может поставить подпись под предварительным контрактом, если все детали будут согласованы.

Погба получит 4-летний контракт, по которому будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон. Дополнительно француз сможет рассчитывать на бонусы в размере 3 миллионов.

Действующий контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. Игрок пока не готов продлить соглашение с английской командой.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.