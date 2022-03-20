«Милан» возобновил переговоры с Ботманом

«Милан» сохраняет интерес к защитнику «Лилля» Свену Ботману, сообщает Tuttosport.

Итальянский клуб начал новый раунд переговоров с 22-летним голландским футболистом.

При этом итальянскому клубу предстоит договориться с «Лиллем», который просит за Ботмана около 40 миллионов евро. Сам игрок давит на французский клуб и хочет, чтобы переход состоялся.

Ожидается, что Ботман покинет свой нынешний клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Также футболистом интересуются «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне в лиге 1 Ботман провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.