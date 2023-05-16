«Ювентус» продлит контракт с Алексом Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро продолжит выступать за туринский клуб, утверждает Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 32-летнего защитника с «Ювентусом» истекает летом этого года, но в контракте есть опция продления на еще один сезон, которая активируется при достижении определенных показателей.

В нынешнем сезоне Сандро провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами. Он выступает за «Ювентус» с 2015 года.