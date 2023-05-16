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Сегодня, 11:20

Стало известно, когда Миранчук может вернуться в состав «Торино»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Алексея Миранчука.

«Есть надежда, что Миранчук вернется в состав в воскресенье», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустил встречу 35-го тура серии А против «Вероны» (1:0) из-за перелома пальца.

«Торино» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А.

Алексей Миранчук
ФК Торино
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В «Торино» ответили на вопрос о восстановлении Миранчука
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
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 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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Интер – Сассуоло
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14.05 13:30
Верона – Торино
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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

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