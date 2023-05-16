Стало известно, когда Миранчук может вернуться в состав «Торино»

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Алексея Миранчука.

«Есть надежда, что Миранчук вернется в состав в воскресенье», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустил встречу 35-го тура серии А против «Вероны» (1:0) из-за перелома пальца.

«Торино» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А.