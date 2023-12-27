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Сегодня, 20:05

«Ювентус» продлил контракт с Бремером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бремер (справа).
Фото ФК «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Бремер подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте туринцев.

Новое соглашение 26-летнего бразильца рассчитано до 2028 года. Предыдущий контракт истекал в 2027 году.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, отличившись одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Ювентус
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1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
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 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
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14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
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 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
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