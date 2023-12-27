«Ювентус» продлил контракт с Бремером

Защитник «Ювентуса» Бремер подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте туринцев.

Новое соглашение 26-летнего бразильца рассчитано до 2028 года. Предыдущий контракт истекал в 2027 году.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, отличившись одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 50 миллионов евро.