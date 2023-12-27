Трансферная стоимость Черышева упала на 300 тысяч евро
Трансферная стоимость российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.
Цены на игроков серии B обновились сегодня, 27 декабря. Стоимость россиянина — 700 тысяч евро.
В текущем сезоне итальянской Серии В 32-летний футболист провел восемь матчей, не отметивись результативными действиями. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.
Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022 года, подписав с клубом контракт на два года с возможностью продления еще на год. Ранее Черышев выступал в «Валенсии», «Вильярреале», «Севилье» и «Реале».
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|
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|4
|8
|22-28
|19
|
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|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
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|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
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|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
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|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
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|
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|4
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|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|- : -
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|- : -
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
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Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
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Лаутаро Мартинес
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Доменико Берарди
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Антуан Макумбу
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