«Ювентус» претендует на нападающего «Аталанты» Муриэля

«Ювентус» входит в число претендентов на нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб может устроить предложение в размере 20 миллионов евро за 31-летнего колумбийца. На футболиста также претендует «Рома».

Соглашение Муриэля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 38 матчей, забив 15 голов и отдав девять результативных передач.