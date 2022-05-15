«Сассуоло» победил «Болонью» в чемпионате Италии

«Сассуоло» победил «Болонью» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе «Сассуоло» голы забили Доменико Берарди и Джанлука Скамакка, оформивший дубль. У «Болоньи» отличился Рикардо Орсолини.

У «Сассуоло» 50 очков и 11-е место в турнирной таблице. В активе «Болоньи» 43 очка и 13-я позиция.