«Ювентус» готов предложить контракт Перишичу

Полузащитник «Интера» Иван Перишич находится в сфере интересов «Ювентуса». Туринский клуб летом готов предложить контракт 33-летнему хорвату, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт хавбека с «нерадзурри» рассчитан до лета, он станет свободным агентом.

После финальной игры Кубка Италии против «Ювентуса» (4:2), в которой Перишич оформил дубль, он раскритиковал руководство «Интера» из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 33-х турах итальянской серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.