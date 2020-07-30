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«Ювентус» представил форму на следующий сезон

11:33
Хуан Куадрадо в новой форме «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус».
Хуан Куадрадо в новой форме «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус».
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«Ювентус» показал форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба. Производитель экипировки — компания Adidas.

Основная форма содержит традиционные черно-белые полоски. Напомним, что на форме нынешнего сезона полосок впервые за долгое время не было — футболка была разделена на черную и белую половины.

При этом в черных полосках на этот раз будут отдельные вкрапления белого цвета. Новая форма уже поступила в продажу. Ранее «Юве» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии.

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