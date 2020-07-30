«Ювентус» представил форму на следующий сезон

«Ювентус» показал форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба. Производитель экипировки — компания Adidas.

OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT



Presenting the new Juventus 20/21 Home shirt by @adidasfootball. Available now ?? https://t.co/NXTwbofna7#LiveAhead pic.twitter.com/laOz9Bk05o — JuventusFC (#Stron9er ???) (@juventusfcen) July 30, 2020

Основная форма содержит традиционные черно-белые полоски. Напомним, что на форме нынешнего сезона полосок впервые за долгое время не было — футболка была разделена на черную и белую половины.

2020/21 Juventus home kit pic.twitter.com/k9BzLG1FcS — Juventus News — Juvefc.com (@juvefcdotcom) July 30, 2020

При этом в черных полосках на этот раз будут отдельные вкрапления белого цвета. Новая форма уже поступила в продажу. Ранее «Юве» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии.