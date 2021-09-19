«Ювентус» показал худший старт в серии А с 1961 года
«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии. На данный момент у команды два очка.
«Старая синьора» находится в зоне вылета. Туринский клуб занимает 18-е место. Для команды это худший старт, начиная с сезона-1961/62. Тогда «Юве» тоже набрал два очка в первых четырех играх. В том сезоне «Юве» занял 12-е место, а чемпионом стал «Милан».
В составе «Ювентуса» отличился Альваро Мората. У «Милана» забил Анте Ребич.
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