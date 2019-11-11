«Ювентус» победил «Милан» благодаря голу Дибалы

«Ювентус» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии победил «Милан» — 1:0. На 77-й минуте отличился вышедший на замену Пауло Дибала, Гонсало Игуаин отметился результативной передачей.

Туринцы набрали 32 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице. «Милан» (13) — 14-й. Команда Маурицио Сарри идет по-прежнему без поражений — 10 побед и 2 ничьи.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Ювентус» — «Милан» — 1:0 (0:0)

Гол: Дибала, 77.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру, Бентанкур, Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 61), Матюиди (Рабьо, 70), Игуаин, Криштиану Роналду (Дибала, 55).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Конти, Дуарте, Романьоли, Эрнандез, Сусо, Беннасер, Крунич (Бонавентура, 61), Лукас Пакета (Ребич, 85), Хакан Чалханоглу, Пентек (Леан, 66).

Предупреждения: Крунич, 40. Беннасер, 45. Куадрадо, 57. Эрнандез, 89. Сусо, 90+1. Хакан Чалханоглу, 90+1.

Судья: Мареска (Италия).

10 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».

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Ювентус — Милан