Руководители «Ювентуса» рассматривают варианты возобновления деятельности профессиональной команды в ближайшие дни, организуя тренировки в небольших группах, чтобы избежать риска заражения, сообщает Sport.ec.

Также отмечается, что в ближайшее время в Турин могут вернуться игроки «Ювентуса», сейчас находящиеся за границей. В их числе — Криштиану Роналду. Уточняется, что все те, кто вернутся, отбудут обязательный двухнедельный карантин.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 712 674 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 796 человек, выздоровело — 388 710. На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек. По этой причине большинство соревнований в мире отменены.