«Ювентус» планирует продлить контракт с Буффоном

«Ювентус» готов предложить голкиперу Джанлуиджи Буффону новый контракт. Ожидается, что стороны в марте обсудят новое годичное соглашение, сообщает Tuttosport.

В текущем сезоне серии А 42-летний Буффон в составе «Ювентуса» провел 7 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

С туринским клубом Буффон 11 раз побеждал в чемпионате Италии (два титула у вратаря отняли из-за коррупционного скандала). Также Буффон выиграл четыре Кубка страны и пять Суперкубков. В 2003, 2015 и 2017 годах он доходил с «Ювентусом» до финала Лиги чемпионов, но не смог завоевать трофей.

Со сборной Италии Буффон выиграл ЧМ-2006, а шесть лет спустя вышел в финал чемпионата Европы, в котором итальянцы со счетом 0:4 проиграли Испании. В 2013 году голкипер завоевал бронзу Кубка конфедераций.

За национальную команду Буффон в общей сложности провел 176 встреч.