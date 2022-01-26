«Ювентус» отстранит Рэмзи от тренировок из-за отказа уходить из клуба

«Ювентус» в зимнее трансферное окно намерен расстаться с полузащитником Аароном Рэмзи. Туринцы получили предложения от трех клубов АПЛ — от «Бернли», «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», сообщает Tuttosport.

Однако сам Рэмpи отказал всем английским коллективам, так как хотел бы продолжить карьеру в более статусном клубе.

Теперь футболиста отстранят от тренировок и исключат из состава за отказ уходить из клуба. Нынешний контракт полузащитника с «Юве» рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне-2021/22 Рэмзи принял участие в 5 матчах «Ювентуса» и не отличился результативными действиями.