«Фиорентина» договорилась о покупке нападающего «Базеля»

«Фиорентина» договорилась о покупке нападающего «Базеля» Артура Кабрала, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

С учетом всех бонусов сумма трансфера может составить 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил 27 мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Базель».

Также футболист заигрывался за молодежную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.