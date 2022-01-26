Вратарь «Ювентуса» Перин сдал положительный тест на коронавирус

Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний итальянец в данный момент находится на самоизоляции.

В сезоне-2021/22 Перин провел 6 матчей за «Ювентус» и пропустил 7 мячей, отыграв 2 встречи на ноль.