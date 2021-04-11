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«Ювентус» обыграл «Дженоа»

17:52
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«Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Дженоа» со счетом 3:1.

За туринцев отличились Деян Кулусевски, Альваро Мората и Вестно Маккенни. У «Дженоа» гол забил Джанлука Скамачча.

«Ювентус» занимает третье место в таблице. «Дженоа» — на 13-м месте.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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