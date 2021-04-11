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Буффон и Пандев тепло пообщались перед матчем «Ювентус» — «Дженоа». На двоих им 80 лет

17:22
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«Ювентус» принимает «Дженоа» в матче 30-го тура чемпионата Италии. На разминке до начала игры два ветерана команд — Джанлуиджи Буффон и Горан Пандев — тепло пообщались друг с другом.

На двоих опытным футболистам — 80 лет. 43-летний Буффон остался в запасе, а вот 37-летний Пандев вышел в стартовом составе.

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