«Ювентус» объявил об уходе Куадрадо

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в статусе свободного агента покинул команду, сообщает пресс-служба туринцев.

Контракт 35-летнего колумбийца завершился 30 июня.

Куадрадо провел за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.