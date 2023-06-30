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Первый тренер Миранчука: «Хотел бы увидеть Алексея в «Барселоне»

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Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя. По поводу топовых команд я сказать не могу. Можно перейти в «Интер» и сидеть протирать штаны. «Торино» и подобные клубы, они как раз подходят Алексею. Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту». Изначально у него мечта была играть в Испании. Судьба его занесла в Италию. Но я думаю, итальянский чемпионат не намного слабее, а может даже сильнее. Но Алексей уж там привык. Насколько я слышал, он не желал уезжать из Италии. Пожелаем ему хорошего сезона, побольше голов и ярких моментов», — сказал Воронков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Барселона
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«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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  • сергей никитин

    Не устаешь просто удивляться какому-то запредельному идиотизму, наших людей, в частности тех, кто каким-либо боком связан с футболом. То какие-то странные заявления, вратаря, которого выгнали, даже из Торпедо, то еще какой-то ноунейм, вдруг, с какого-то бодуна или перепугу на всю Россию , заявляет, что его цель ТОЛЬКО Европа, хотя который год, не может пробиться в основу своего , российского клуба, а теперь вот еще один придурок, откуда-то выискался, со своим миранчуком. Его в Италии , ни один клуб брать не хочет, даже из слабейших, а он про Барселону, что-то вякает??? Я не считаю Барселону, каким-то Олимпом футбольного мира. Это было давно, и уже лет 20 уже, это средний клуб. Это не как, при Стоичкове, Ромарио, Бебето, КУмана и других, сейчас этого нет и в помине, но все же , это и не Торино, который хочет получить его, исключительно лишь, за бесплатно!!! А он про Барселону.... Совсем ума нет!!

    30.06.2023

  • shpasic

    - Я думал, меня в Москву пошлют. А мне очень хочется увидеть товарища Ленина... - А товарищ Ленин очень хочет видеть вас в родном кишлаке!

    30.06.2023

  • Комсомолец 70-х

    «Мне бы Ляпишева повидать. — Мне бы тоже».

    30.06.2023

    • «Ювентус» объявил об уходе Куадрадо

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    2
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    3
    		 Интер 38 23 3 12 71-42 72
    4
    		 Милан 38 20 10 8 64-43 70
    5
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    6
    		 Рома 38 18 9 11 50-38 63
    7
    		 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
    8
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    11
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