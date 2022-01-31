«Ювентус» объявил о подписании защитника из «Фрозиноне»

Защитник «Фрозиноне» Федерико Гатти подписал контракт с «Ювентусом», сообщает сайт туринцев.

UFFICIALE | Federico Gatti ? un giocatore della Juventus ?? https://t.co/kdX9niFfug pic.twitter.com/r80rTB5GYW — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

Соглашение заключено до лета 2026 года, однако остаток сезона-2021/22 футболист проведет в своем нынешнем клубе.

В текущем сезоне на его счету 19 игр за «Фрозиноне» во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал один результативный пас.