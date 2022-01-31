Спортивный директор «Лацио» ответил на вопрос о возможном переходе Миранчука из «Аталанты»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в римский клуб.

«Ведутся ли сейчас переговоры по переходу Миранчука в «Лацио? Это неправда. В «Лацио» его не будет. Останется ли он в «Аталанте»? Не знаю. Это их игрок. Я его никогда об этом не спрашивал», — сказал Игли «СЭ».

Ранее итальянский журналист Николо Скира в своем аккаунте в Twitter сообщил, что римский клуб предложил «Аталанте» аренду с правом выкупа россиянина по окончании сезона. По его словам, сам 26-летний игрок тоже согласен перейти в «Лацио».

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.