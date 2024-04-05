«Ювентус» не заинтересован в форварде «Галатасарая» Икарди
«Ювентус» не планирует покупать нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, сообщает Tutto Sport.
По информации источника, руководство «черно-белых» не связалось с представителями аргентинца.
В текущем сезоне 31-летний Икарди провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
Ранее в серии А игрок выступал за «Сампдорию» и «Интер».
Источник: Tutto Sport
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|5
|57-34
|65
|
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|8
|5
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|59
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|
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|
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|11
|13
|26-45
|29
|
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|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
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|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
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|Фрозиноне
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|7
|17
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|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
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Монца – Наполи
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|7.04
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|
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|7.04
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Интер
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Милан
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|1
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