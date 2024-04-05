«Ювентус» не заинтересован в форварде «Галатасарая» Икарди

«Ювентус» не планирует покупать нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, сообщает Tutto Sport.

По информации источника, руководство «черно-белых» не связалось с представителями аргентинца.

В текущем сезоне 31-летний Икарди провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее в серии А игрок выступал за «Сампдорию» и «Интер».