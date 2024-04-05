«Салернитана» спаслась от поражения в матче с «Сассуоло»

«Салернитана» дома вырвала ничью в матче с «Сассуоло» в 31-м туре серии А — 2:2.

У гостей в первом тайме отличились Арман Лорьенте и Недим Байрами. У хозяев во второй половине встречи гол с пенальти забил Антонио Кандрева, в концовке игры отметился Джулио Маджоре.

«Салернитана» набрала 15 очков и замыкает таблицу серии А. «Сассуоло» с 25 очками — на 19-й строчке.