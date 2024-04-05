Луфтус-Чик рассказал, как ему помогал Ибрагимович в «Милане»

Полузащитник «Милана» Луфтус-Чик рассказал, что ему в свое время помог экс-форвард команды Златан Ибрагимович. Он признался, что иметь такого наставника — фантастически.

«Ибрагимович очень помог, когда я только пришел, каждый матч он проводит с командой, он ждет вас после игры в раздевалке, подбадривает, поддерживает. И не только на матчи, он приходитли на тренировки», — цитирует Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. «Милан» стал его последним клубом.