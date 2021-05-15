«Ювентус» не стал делать коридор почета для «Интера»
19:23
«Ювентус» перед матчем 37-го тура серии А против «Интера» не организовал для соперников коридор почета. Ранее миланский клуб гарантировал себе чемпионский титул.
До этого «Сампдория» встретила «Интер» коридором почета перед матчем. «Интер» выиграл со счетом 5:1 в этой игре.
Нерадзурри на данный момент имеют в активе 88 очков. «Юве» на пятой позиции.
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю