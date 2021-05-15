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«Ювентус» не стал делать коридор почета для «Интера»

19:23
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«Ювентус» перед матчем 37-го тура серии А против «Интера» не организовал для соперников коридор почета. Ранее миланский клуб гарантировал себе чемпионский титул.

До этого «Сампдория» встретила «Интер» коридором почета перед матчем. «Интер» выиграл со счетом 5:1 в этой игре.

Нерадзурри на данный момент имеют в активе 88 очков. «Юве» на пятой позиции.

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