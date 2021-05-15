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«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии

18:32
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«Ювентус» и «Интер» назвали стартовые составы на матч 37-го тура итальянской серии А.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Кулушевски, Роналду.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан, Лукаку, Мартинес.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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