«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии
18:32
«Ювентус» и «Интер» назвали стартовые составы на матч 37-го тура итальянской серии А.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Кулушевски, Роналду.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан, Лукаку, Мартинес.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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