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Ханданович повторил рекорд Дзенги по матчам за «Интер» в серии А

19:34
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович сегодня проводит 328-й матч за команду в чемпионате Италии. Он вышел в стартовом составе на игру 37-го тура против «Ювентуса».

Как сообщает Opta, словенец повторил рекорд Вальтера Дзенги для вратарей по количеству матчей за «Интер» в серии А. Если он выйдет он выйдет на поле в матче последнего тура против «Удинезе», то станет единоличным лидером по этому показателю.

По ходу первого тайма «Юве» ведет со счетом 1:0. Ханданович отразил пенальти в исполнении Криштиану Роналду, но португалец добил мяч в ворота.

36-летний Самир Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом Италии.

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