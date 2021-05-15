Ханданович повторил рекорд Дзенги по матчам за «Интер» в серии А
Голкипер «Интера» Самир Ханданович сегодня проводит 328-й матч за команду в чемпионате Италии. Он вышел в стартовом составе на игру 37-го тура против «Ювентуса».
328 — Samir #Handanovic will play his 328th match with the Nerazzurri in #SerieA, a joint-record for a #Inter's goalkeeper in the competition alongside Walter #Zenga. Captain.#JuveInter #DerbydItalia pic.twitter.com/WdpCZ4cw2I— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021
Как сообщает Opta, словенец повторил рекорд Вальтера Дзенги для вратарей по количеству матчей за «Интер» в серии А. Если он выйдет он выйдет на поле в матче последнего тура против «Удинезе», то станет единоличным лидером по этому показателю.
По ходу первого тайма «Юве» ведет со счетом 1:0. Ханданович отразил пенальти в исполнении Криштиану Роналду, но португалец добил мяч в ворота.
36-летний Самир Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом Италии.
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