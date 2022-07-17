Ибрагимович подпишет новый контракт с «Миланом» до 2023 года

Форвард Златан Ибрагимович в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 40-летний швед подпишет соглашение до лета 2023 года, по которому будет получать 1,5 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.