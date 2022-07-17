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Сегодня, 04:12

Ибрагимович подпишет новый контракт с «Миланом» до 2023 года

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Форвард Златан Ибрагимович в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 40-летний швед подпишет соглашение до лета 2023 года, по которому будет получать 1,5 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Златан Ибрагимович
ФК Милан
серия А
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