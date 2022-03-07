«Ювентус» не намерен улучшать контрактное предложение Дибалы

«Ювентус» на этой неделе проведет новый раунд переговоров с агентом нападающего Пауло Дибалы. Однако туринский клуб не собирается улучшать свое предложение по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что агент игрока прибыл в Турин для проведения переговоров по контракту, который истекает летом 2022 года.

«Интер» готов предложить форварду 5-летний контракт на сумму 7,5 миллиона евро, что больше, чем «Ювентус», который готов дать Дибале 3-летний контракт на 7 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.