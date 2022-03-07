Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:55

Спаллетти: «Вы ошиблись, если решили, что я ухожу из «Наполи»

Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своем уходе из «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своем уходе из неаполитанского клуба.

«Если тренер не справляется с давлением, ему нужно уходить, — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. — Уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировки. Вы ошиблись, если решили, что я ухожу из «Наполи».

После 28 туров серии А «Наполи» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на три балла.

Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
Читайте также
За победу в профессиональной многодневке велогонщице вручили набор секс-игрушек. Скандал в Голландии
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» направил предложение форварду «Ювентуса» Пауло Дибале

«Ювентус» не намерен улучшать контрактное предложение Дибалы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости