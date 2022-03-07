Спаллетти: «Вы ошиблись, если решили, что я ухожу из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своем уходе из неаполитанского клуба.

«Если тренер не справляется с давлением, ему нужно уходить, — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. — Уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировки. Вы ошиблись, если решили, что я ухожу из «Наполи».

После 28 туров серии А «Наполи» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на три балла.