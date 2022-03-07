Спаллетти: «Вы ошиблись, если решили, что я ухожу из «Наполи»
Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своем уходе из «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своем уходе из неаполитанского клуба.
«Если тренер не справляется с давлением, ему нужно уходить, — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. — Уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировки. Вы ошиблись, если решили, что я ухожу из «Наполи».
После 28 туров серии А «Наполи» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на три балла.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|28
|18
|6
|4
|54-29
|60
|
2
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
3
|Наполи
|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|
4
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|
9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|
10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
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38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
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