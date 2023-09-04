«Ювентус» намерен продлить контракт с Влаховичем

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может продлить контракт, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб намерен подписать с 23-летним сербом новое соглашение, несмотря на то, что летом игрок мог перейти в АПЛ.

В текущем сезоне Влахович 3 матча в серии А, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Текущий контракт с форвардом рассчитан до лета 2026 года.