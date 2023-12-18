«Ювентус» намерен арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса
«Ювентус» рассчитывает взять в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Келвина Филлипса, сообщает Sky Sports.
По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры по поводу сделки. «Ювентус» рассчитывает включить в соглашение право выкупа футболиста.
Ранее сообщалось, что на 28-летнего англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах команды во всех турнирах и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 28 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Фиорентина
|16
|8
|3
|5
|25-18
|27
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
8
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
9
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
10
|Монца
|16
|5
|6
|5
|16-17
|21
|
11
|Лацио
|16
|6
|3
|7
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|24-30
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|15
|1
|5
|9
|11-30
|8
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|1 : 0
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|3 : 0
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 0
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|2 : 2
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|2 : 0
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|0 : 2
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|14
|1
|3
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