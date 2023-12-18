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Сегодня, 10:53

Моуринью заявил, что хочет продлить контракт с «Ромой»

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что хочет остаться в римском клубе. О своем желании он впервые сообщил публично. Специалист отметил, что при подписании нового контракта, он обсудит с руководством вопросы ограничения финансового фейр-плей.

«Я хочу продолжить работу в «Роме». И если я останусь в «Роме», нам придется серьезно подумать об ограничениях финансового фейр-плей, которые у нас есть, потому что, возможно, лучше работать с более молодыми игроками и давать им некоторые шансы», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Специалист возглавил команду летом 2021 года. Нынешний контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций УЕФА в сезоне-2021/22. А годом позже «Рома» играла в финале Лиги Европы.

15 декабря португальца оштрафовали на 20 тысяч евро за высказывания в адрес арбитра.

После 16 туров «Рома» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. Лидирует — «Интер» (41 очко).

ФК Рома
Жозе Моуринью
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Индзаги похвалил игроков «Интера» после победного матча против «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
16.12 20:30
Наполи – Кальяри
 2 : 1
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 1 : 0
17.12 14:30
Милан – Монца
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17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 0
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Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
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Малик Тшау

Малик Тшау

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 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

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Даниэль Болока

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