«Ювентус» начал переговоры с Куадрадо о продлении контракта
25 июля 2021, 23:26
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может остаться в команде еще на один сезон. Туринский клуб и колумбийский полузащитник уже вступили в переговоры, сообщает журналист Ромео Агрести.
Текущая сделка между сторонами действительна до конца следующего сезона. Новый контракт будет заключен до лета 2023 года.
В завершившемся сезоне Куадрадо принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 19 результативных передач.
Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года — он дважды переходил сюда в аренду из «Челси», а затем в 2017-м был приобретен туринцами на постоянной основе за 20 миллионов евро.
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