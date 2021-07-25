«Ювентус» начал переговоры с Куадрадо о продлении контракта

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может остаться в команде еще на один сезон. Туринский клуб и колумбийский полузащитник уже вступили в переговоры, сообщает журналист Ромео Агрести.

Текущая сделка между сторонами действительна до конца следующего сезона. Новый контракт будет заключен до лета 2023 года.

В завершившемся сезоне Куадрадо принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 19 результативных передач.

Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года — он дважды переходил сюда в аренду из «Челси», а затем в 2017-м был приобретен туринцами на постоянной основе за 20 миллионов евро.