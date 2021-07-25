Дубль Джеко помог «Роме» обыграть «Дебрецен»
25 июля 2021, 23:04
«Рома» в товарищеском матче победила «Дебрецен» (5:2).
Дубль в составе победителей сделал Эдин Джеко. Также отличились Борха Майораль, Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло.
Товарищеский матч
«Рома» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия) — 5:2 (2:1)
Голы: Майораль, 28, Пеллегрини, 33, Дзаньоло, 52, Джеко, 65, 80 — Барани, 4, Уграи, 53
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