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Дубль Джеко помог «Роме» обыграть «Дебрецен»

25 июля 2021, 23:04
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«Рома» в товарищеском матче победила «Дебрецен» (5:2).

Дубль в составе победителей сделал Эдин Джеко. Также отличились Борха Майораль, Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло.

Товарищеский матч

«Рома» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия) — 5:2 (2:1)

Голы: Майораль, 28, Пеллегрини, 33, Дзаньоло, 52, Джеко, 65, 80 — Барани, 4, Уграи, 53

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Евгений Петров все материалы автора

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