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Сегодня, 05:29

«Ювентус» на следующей неделе объявит о переходе Ди Марии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

«Ювентус» работает над окончательными деталями контракта Анхеля Ди Марии, чтобы объявить о переходе на следующей неделе, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

1 июля 34-летний аргентинец официально стал свободным агентом. У него закончился контракт с «ПСЖ», за который выступал с 2015 года.

В прошедшем сезоне Ди Мария сыград в 31 матче, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Также туринский клуб в ближайшее время заключит контракт с защитником «Дженоа» Андреа Камбьязо. За трансфер будет выплачено 3,5 миллиона евро.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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