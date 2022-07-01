«Ювентус» на следующей неделе объявит о переходе Ди Марии
«Ювентус» работает над окончательными деталями контракта Анхеля Ди Марии, чтобы объявить о переходе на следующей неделе, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.
1 июля 34-летний аргентинец официально стал свободным агентом. У него закончился контракт с «ПСЖ», за который выступал с 2015 года.
В прошедшем сезоне Ди Мария сыград в 31 матче, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.
Также туринский клуб в ближайшее время заключит контракт с защитником «Дженоа» Андреа Камбьязо. За трансфер будет выплачено 3,5 миллиона евро.
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17
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18
|Лечче
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19
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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