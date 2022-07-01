«Ювентус» на следующей неделе объявит о переходе Ди Марии

«Ювентус» работает над окончательными деталями контракта Анхеля Ди Марии, чтобы объявить о переходе на следующей неделе, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

1 июля 34-летний аргентинец официально стал свободным агентом. У него закончился контракт с «ПСЖ», за который выступал с 2015 года.

В прошедшем сезоне Ди Мария сыград в 31 матче, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Также туринский клуб в ближайшее время заключит контракт с защитником «Дженоа» Андреа Камбьязо. За трансфер будет выплачено 3,5 миллиона евро.