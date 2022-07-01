Победитель ЧМ-2006 Джилардино возглавил молодежную команду «Дженоа»

Итальянский специалист Альберто Джилардино возглавил молодежную команду «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба.

Последним местом работы чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии была «Сиена». Также экс-форвард выступал за «Дженоа» в качестве игрока, забив 20 голов в 52 матчах.

«Дженоа» по итогам сезона-2021/22 покинула высший дивизион. В новом сезоне команда сыграет в серии B.