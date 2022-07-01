Победитель ЧМ-2006 Джилардино возглавил молодежную команду «Дженоа»
Итальянский специалист Альберто Джилардино возглавил молодежную команду «Дженоа», сообщается на официальном сайте клуба.
Последним местом работы чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии была «Сиена». Также экс-форвард выступал за «Дженоа» в качестве игрока, забив 20 голов в 52 матчах.
«Дженоа» по итогам сезона-2021/22 покинула высший дивизион. В новом сезоне команда сыграет в серии B.
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Фиорентина
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|0
|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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|0
|0
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|0-0
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9
|Верона
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
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|0-0
|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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