«ПСЖ» готов продать Кимпембе за 50 миллионов евро

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации журналиста Санти Ауна, новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш готов расстаться с игроком.

Парижский клуб хочет получить за игрока сборной Франции не менее 50 миллионов евро. Переговоры пока не начались.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему французу проявляет «Ювентус», который видит в нем замену Маттейсу де Лигту.

В минувшем сезоне Кимпембе сыграл в 41 матче во всех турнирах и забил 2 мяча.