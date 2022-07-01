«ПСЖ» готов продать Кимпембе за 50 миллионов евро
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации журналиста Санти Ауна, новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш готов расстаться с игроком.
Парижский клуб хочет получить за игрока сборной Франции не менее 50 миллионов евро. Переговоры пока не начались.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему французу проявляет «Ювентус», который видит в нем замену Маттейсу де Лигту.
В минувшем сезоне Кимпембе сыграл в 41 матче во всех турнирах и забил 2 мяча.
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
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|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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