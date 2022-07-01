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Сегодня, 03:06

«ПСЖ» готов продать Кимпембе за 50 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации журналиста Санти Ауна, новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш готов расстаться с игроком.

Парижский клуб хочет получить за игрока сборной Франции не менее 50 миллионов евро. Переговоры пока не начались.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему французу проявляет «Ювентус», который видит в нем замену Маттейсу де Лигту.

В минувшем сезоне Кимпембе сыграл в 41 матче во всех турнирах и забил 2 мяча.

Преснель Кимпембе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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