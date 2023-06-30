«Ювентус» может продать Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может этим летом покинуть клуб. Как сообщает La Gazetta dello Sport, туринский клуб недоволен частыми травмами француза, поэтому рассматривает вариант с продажей игрока.

Действующий контракт Погба рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Погба сыграл всего в 10 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.