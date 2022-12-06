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Источник: «Ювентус» могут понизить до серии Б из-за возможных финансовых махинаций

Руслан Минаев
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«Ювентус Стэдиум».
Фото Global Look Press

«Ювентус» из-за возможных финансовых махинаций могут понизить до серии Б, сообщает Repubblica со ссылкой на юриста Маттиа Грассани.

По данным источника, речь идет о вероятных незаконных операциях на фондовом рынке, касающихся спортивных и корпоративных правил.

«Соответствующие пункты Кодекса спортивной юстиции, где говорится о нарушениях в хозяйственно-финансовых и управленческих вопросах, указывают на то, что изменения документов, незаконные частные договоренности и отсрочки зарплат — могут привести к большим последствиям, чем просто штраф. Это может привести к исключению из чемпионата», — рассказал Грассани.

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, клуб обвинили в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

В 2006 году туринский клуб стал участником коррупционного скандала и был отправлен в серию Б. В свою очередь, чемпионский титул-2005/06 отдали «Интеру», хотя он финишировал лишь третьими.

Источник: https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/juventus/2022/12/05/news/juventus_retrocessione_rischio_grassani-377534061/?ref=drla-2

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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