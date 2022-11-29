«Ювентус» объявил, что Андреа Аньелли и Павел Недвед подали в отставку

«Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

Напомним, что Андреа Аньелли вступил в должность президента «Ювентуса» в 2010 году.