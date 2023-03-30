«Ювентус» могут оштрафовать на 25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

«Ювентус» может потерять еще от 15 до 25 очков за дело о финансовых махинациях клуба, сообщает Calcio e Finanza.

19 апреля пройдет заседание, на котором суд будет рассматривать апелляцию туринского клуба о снятии 15 очков по вопросу о фиктивном приросте капитала. После этого клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатой зарплат игрокам, а также выплат агентам.

Если суд признает клуб виновным по новым делам, то клуб может лишиться от 15 до 25 очков.

«Ювентус» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице серии А, набрав 41 очко за 27 матчей.